Confartigianato e Cna, correggere il Codice crisi di impresa

Il Decreto correttivo del codice della crisi d'impresa si muove nella giusta direzione ma occorrono ulteriori interventi per migliorare l'efficacia dello strumento. È quanto emerso nel corso dell'audizione presso la Commissione giustizia della Camera a cui hanno partecipato Confartigianato e Cna. "Per quanto riguarda gli oneri per l'adozione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili è necessario prevedere un'agevolazione fiscale sotto forma di credito d'imposta, di ammontare inversamente proporzionale alla dimensione d'impresa: per le imprese di più piccole dimensioni il costo dell'attestazione/relazione, potrebbe diventare un onere addirittura superiore alla riduzione del debito fiscale/contributivo ottenuto grazie dalla transazione" commenta Giorgio Felici, Presidente di Confartigianato Imprese Piemonte. "È necessario uniformare gli ambiti di applicazione delle misure transattive ed eliminare l'obbligo di attestazione/relazione da parte del professionista indipendente, almeno per le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione degli Isa (ricavi inferiori a 5,164 milioni di euro l'anno). C'è inoltre la necessità di uniformare la durata delle misure protettive con quelle della composizione negoziata a 180 giorni (prorogabile di altri 180)" aggiunge Giovanni Genovesio, presidente di Cna Piemonte.