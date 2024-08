Lo Russo, "disordini carceri ribadiscono situazione drammatica"

"Quanto accaduto ribadisce la situazione drammatica delle strutture di detenzione torinesi. Un sovraffollamento davvero importante, come sottolineato anche dalla recente relazione della garante dei detenuti della Città, che genera situazioni complesse e pone chi lavora in queste strutture di fronte a compiti difficilissimi". E' il commento del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, dopo i disordini avvenuti ieri sera nel carcere cittadino e in quello minorile. "Nei giorni scorsi - riferisce il sindaco - ho scritto al ministro Carlo Nordio per riaprire un confronto sul tema dopo la sua visita alla casa circondariale Lorusso e Cutugno, un anno fa. La situazione delle strutture carcerarie, di particolare gravità, va affrontata con urgenza. Come istituzioni del territorio - conclude Lo Russo - siamo pronti a collaborare per migliorare le condizioni di chi è detenuto e di chi lavora all'interno di questi luoghi".