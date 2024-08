Piemonte, la Regione incentiva la mobilità sostenibile

La Regione Piemonte prosegue con l'incentivazione dell'uso dei mezzi del trasporto pubblico e rifinanzia i corsi di formazione per mobility manager, figura specializzata nella pianificazione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile per gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola. I proprietari di veicoli diesel euro 3,4 e 5 possono ottenere un bonus tpl ds 100 euro da spendere come sconto o rimborso di abbonamenti annuali o plurimensili per studenti: beneficiario infatti può essere il proprietario del mezzo o uno dei componenti dello stato di famiglia. E i nuovi aderenti al servizio Move-in, prorogato fino al 30 settembre 2025, non sosterranno il costo dell'installazione della scatola nera, che sarà sostenuto dalla Regione fino all'esaurimento delle risorse stanziate. "Ottimizzare la mobilità urbana - sottolinea l'assessore all'Ambiente Matteo Marnati - è indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile, e l'intervento di coordinamento del mobility management l'agevola. Il nostro obiettivo è quello di aiutare con incentivi le famiglie con auto più inquinanti, e allo stesso tempo incentivare i mezzi pubblici, in particolare per gli spostamenti brevi".