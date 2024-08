FIANCO DESTR

L'estate meloniana s'infiamma, un pugno di arditi nella canicola

Dalla spiaggia di Ostia al barocco di piazza Carignano, la campagna di FdI a sostegno delle riforme del Governo. Una ventina di militanti a sfidare il caldo torrido: l'ex sottosegretaria Montaruli mena le danze e si offre per far compagnia agli anziani soli in città

Non sarà la risposta all’estate militante di Elly Schlein, ma di certo ci assomiglia. In Piazza Carignano, di fronte al primo parlamento del Regno, Fratelli d’Italia ha avuto l’ardire di sfidare il caldo agostano per portare anche a Torino la campagna a sostegno delle riforme del Governo Meloni. Una mobilitazione lanciata ieri dal responsabile nazionale Giovanni Donzelli sulla spiaggia di Ostia.

“Premierato, autonomia, fisco e giustizia” sono le quattro riforme portate avanti da Giorgia Meloni che il partito vuole raccontare ai cittadini quest’estate. In Piemonte e non solo se ne sta occupando la deputata Augusta Montaruli, che arriva con qualche minuto di ritardo nella piazza dove la aspetta un manipolo di militanti. Tra loro il consigliere in Sala Rossa Enzo Liardo e il presidente della Circoscrizione 6 Raffaele Lomanto. La deputata eletta in Piemonte Immacolata Zurzolo arriva sotto l’ala della ex sottosegretaria, che non si scorda di citarla mentre racconta ai cronisti le attività di partito. Lo stesso vale per il coordinatore provinciale Fabrizio Bertot, che oggi (sempre nella scia di Donzelli) ha fatto una conferenza stampa a Rivarolo, caput mundi del melonismo di strapaese. Montaruli non si ferma: “Domani andrò ad Imperia, ma qua non c’è il mare quindi abbiamo scelto un simbolo del turismo”.

A differenza di Ostia lido, piazza Carignano non è molto affollata. Una violoncellista intona Yesterday dei Beatles mentre Montaruli dirige l’orchestra a favor di fotografi. I Fratelli si sono portati anche un megafono, ma non è necessario: per arringare i quattro intimi basta un filo di voce. “Il 2 agosto un partito fuori dalla campagna elettorale fa tutto questo”, sottolinea l’ex sottosegretaria all’Università, “non ci sono appuntamenti in scadenza ma noi siamo qui”.

L’iniziativa ha anche un risvolto “a fin di bene”, aggiunge Montaruli, che però forse esagera con le buone intenzioni: “Se anche noi una parte del mese di agosto rimaniamo a Torino a occuparci del nostro vicino di casa che magari è anziano, a sapere come sta, aiutarlo e sostenerlo, fargli capire che non è solo, che c’è un tessuto sociale che può sorreggerlo oltre alla famiglia… È un messaggio importante”. Se qualcuno vuole adottare la nipotina Augusta si faccia avanti.

A quel punto lascia la palla all’assessore piemontese al Welfare Maurizio Marrone, più pragmatico: “il tema degli anziani lo sentiamo vicino. Siamo una Regione che da quando ho le deleghe al Welfare ha messo quattro milioni di euro in tre anni per sostenere le politiche dell’invecchiamento attivo, risorse che vanno a bando per Comuni associazioni ed enti del terzo settore”. Il motivo, ça va sans dire, è anche identitario: “Gli anziani sono le nostre radici, quindi pensiamo che vadano trattati bene e messi in cima all’agenda politica”.