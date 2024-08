POLEMICHE

All'assemblea sindacale firme per il referendum sull'Autonomia

Cgil e Uil forzano la mano e usano la riunione indetta in Gtt per discutere di temi legati all'azienda e ai suoi lavoratori per raccogliere sottoscrizioni sulla consultazione contro la legge Calderoli. Cisl, Ugl e Faisa Cisal si sfilano

Durante l’assemblea retribuita dei dipendenti Gtt si raccolgono le firme contro la legge sull'autonomia differenziata voluta dal Governo Meloni. È il nodo della questione che ha incrinato il fronte sindacale interno alla municipalizzata dei trasporti torinesi. Se da una parte Filt-Cgil e Uiltrasporti sostengono l’iniziativa, Cisl, Ugl e Faisa Cisal se ne tengono distanti: una divisione che rispecchia la differenza di vedute politiche (e partitiche) tra le varie sigle.

L'assemblea era stata convocata per discutere di problematiche relative a questioni attinenti al lavoro e di difficoltà dei lavoratori. E pure di temi referendari. Quest’ultimo punto è stato interpretato in maniera decisamente militante da Cgil e Uil visto che in questo caso non si tratta di un referendum sul contratto (come quelli spesso indetti in aziende dei vari comparti), ma di una legge del Governo, tra l’altro ancora da definire nei dettagli. Una legge che non si capisce cosa abbia a che fare con il trasporto pubblico locale, e quindi con i lavoratori di Gtt.

Ma intanto la spaccatura è già in atto ai massimi livelli, come dimostrano le parole al Giornale del segretario generale della Cisl Luigi Sbarra che si è concesso più di una frecciatina al collega della Cgil Maurizio Landini proprio sulla questione dell'autonomia, sulla quale la Cisl si tiene a distanza sia dal catastrofismo della Cgil sia dalla narrazione del Governo: “Il sindacato fa politica sociale non partitica. Ma la fa, o la dovrebbe fare, in modo indipendente dai partiti”. Per la Cisl è questa “la soggettività politica, ben lontana da posizioni antagonistiche e collateralismi novecenteschi”. La divisione interna a Gtt è solo lo specchio di quella nazionale.