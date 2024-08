Treni: ritardi nella circolazione nodo di Torino

Si registrano rallentamenti della circolazione ferroviaria nel nodo di Torino. Dalle 10 i treni non viaggiano tra Torino Porta Nuova e Torino Porta Susa per un problema alla linea elettrica, causato da un inconveniente tecnico a un convoglio. Non viaggiano gli Alta velocità e regionali veloci da e per Milano e per i regionali da e per Bardonecchia. Lo comunica Rfi. Sono in corso riprogrammazioni e modifiche di percorso con deviazioni via Torino Lingotto con conseguenti ritardi fino 60 minuti. I tecnici di Rfi sono al lavoro sul posto.