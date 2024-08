Esodo: viabilità Italia, code e rallentamenti ma no criticità

Viabilità Italia si è riunita oggi in vista del fine settimana nel quale si prevede "una particolare intensificazione del traffico con classificazione, per la sola mattinata odierna, di 'bollino nero'". Al momento "non si registrano significative criticità, se non l'atteso incremento, sin dalle prime ore del mattino, dei veicoli in movimento per il raggiungimento delle località di villeggiatura, sia in viabilità ordinaria che autostradale, anche per incidenti che, a causa dell''elevato afflusso, hanno generato puntualmente code". In particolare, queste ore sono caratterizzate da code e rallentamenti in prossimità dei grossi centri urbani e delle principali direttrici del Paese, tra cui la A1 tra Milano e Bologna, il nodo fiorentino e tra Roma e Frosinone, in A4 in area padovana e dei lidi veneti, in A10 tra Arenzano e Albisola, in A12, in A22 tra Bolzano e Affi e al nodo con la A1, in A24 tra Tivoli e Castel Madama. Code anche alle aree di frontiera, a Ventimiglia, a Como per l'attraversamento della dogana svizzera, a Ugovizza e a Trieste Lisert. Qualche disagio in mattinata sulla rete ferroviaria sull'asse Torino-Milano, che ha comportato la soppressione di 4 treni in direzione Torino, "criticità attualmente in via di risoluzione".