SACRO & PROFANO

Sinodo bocciato sui social. E il sondaggio sparisce

Resta online appena 24 ore l'indagine promossa dal Vaticano per raccogliere le opinioni sul cammino sinodale. Risultati impietosi (quanto prevedibili): per l'88% degli internauti non serve a nulla. Dopo la "boarinizzazione" il Seminario torinese diventerà regionale

Il Sinodo si avvicina e i vescovi più allineati stanno facendo di tutto – cioè pochissimo – per tenere desta l’attenzione quasi nulla dei fedeli. Così sugli account ufficiali X e Facebook del Sinodo è comparsa la domanda: «Credi che la sinodalità come cammino di conversione e riforma possa migliorare la missione e l partecipazione di tutti battezzati?». Nelle 24 ore in cui è durata l’indagine, la percentuale di No è stata tra l’85 e il 90%, su entrambi i social network, attestandosi infine all’88% di No contro il 12% di Sì. A questo punto, visto il risultato – peraltro ampiamente prevedibile – e la quantità di commenti negativi, le autorità vaticane hanno fatto sparire l’indagine decretandone la cancellazione. Evidentemente lo Spirito Santo, di cui i progressisti notoriamente hanno il monopolio, in quel momento dormiva. Oppure si è sbagliato; oppure si stanno sprecando milioni di euro per qualcosa di assolutamente ideologico, non necessario e, soprattutto, rivolto al passato: perché oggi l’emergenza è l’assoluta ignoranza di Cristo in un mondo che ormai non sa neppure più chi sia, non certamente il presunto «rinnovamento» di strutture che sono già scatole vuote. Ma se si accettasse questo, quanti posti di inutile prestigio si renderebbero vacanti?

Per rimanere in tema, Ilvo Diamanti ha commentato un recente sondaggio realizzato da Demos dal quale emergono una serie di dati relativi al rapporto degli italiani con la religione e la Chiesa. Rispetto al 2016, il venir meno dell’interesse per questi temi è in caduta libera di 15 punti mentre l’insegnamento del Magistero rispetto alla morale (vita, famiglia, sessualità etc.) è ritenuto utile dal 50%, ma in definitiva non essenziale, perché ciascuno deve agire «secondo coscienza». La prospettiva generazionale – peraltro nota – riassume la débâcle dove il distacco dagli insegnamenti della Chiesa crolla fra i giovani al di sotto dei 30 anni. Rispetto alla politica poi, la Chiesa è del tutto ininfluente ma – ed è questo il dato che fa inquietare i progressisti – «fra gli elettori e i simpatizzanti del centrodestra, l’area di interesse verso il messaggio ecclesiale appare più ampio, mentre cala e si riduce fra i sostenitori e i simpatizzanti del centrosinistra». Tuttavia, è la frequenza alla Messa domenicale che ha subito un tracollo: il numero di chi non ci va mai è arrivato al 30%, il doppio di venti anni fa.

***

Si sta completando il processo di “boarinizzazione” totale del Seminario Maggiore di Torino, che prelude però a qualcosa di più ampio e cioè – oltre all'attuazione del disegno pensato e messo in atto dal cerchio magico dominante – di porre le basi per quello che potrebbe diventare il nuovo seminario regionale. La comunità propedeutica trasloca da Pianezza in via Biamonti, nell’equipe formativa entrano due psicologi, marito e moglie, e l’ormai sempre presente suor Carmela Busia, coordinatrice della pastorale giovanile, che viene così totalmente inglobata in quella vocazionale, con una palese strumentalizzazione del laicato e una miope visione della presenza ecclesiale nel mondo, altro che Ecclesiam Suam! Se ne vanno le buone suore Discepole del Vangelo, chiamate a suo tempo in Seminario dall’ex rettore don Ferruccio Ceragioli e che forse per il nuovo corso apparivano troppo “normalmente cattoliche”. Circola voce che saranno sostituite dalle Ancelle della Trasfigurazione, le figlie della virgo plus quam potens di Vercelli, le quali già hanno qualche addentellato in Issr (Istituto superiore di scienze religiose), dove è direttore don Germano Galvagno, uno dei boariniani di maggior peso, con uno sguardo sempre rivolto al Cielo (e l’altro a sé stesso) ed esecutore di decisioni altrui. Ci si chiede poi che fine abbia fatto la figura non secondaria del vicerettore. Come si vede, tutti – propedeutica, equipe e pastorale giovanile – sotto un unico controllo, molte figure ma un solo pensiero e una sola mente: quella di don Giorgio Garrone, l’erede di don Sergio Boarino, con buona pace del dialogo, della sinodalità, della rappresentatività di ogni sensibilità e via “repoleggiando”. La cosa non preoccupa, perché come fallì Boarino di fronte alla verità, falliranno anche i suoi allievi, per quanto ora si sentano aquile reali.

***

La parodia blasfema dell’Ultima Cena, inscenata all’inaugurazione dei Giochi olimpici di Parigi, per quanto poi goffamente si sia tentato di respingerne l’ispirazione, aveva chiari intenti provocatori; ben sapendo che, diversamente dai musulmani o dagli ebrei, i cristiani si possono impunemente offendere in cosa hanno di più sacro, senza che si abbia alcuna reazione, anzi, guadagnando consensi e pubblicità. All’indignazione degli «indietristi», mentre la Santa Sede è intervenuta solo ieri con una nota, il cardinale François-Xavier Bustillo, vescovo di Ajaccio, uno dei massimi esponenti della gerarchia bergogliana, ha risposto giustificando lo scenografo, il quale «non pensava alla cena di Leonardo ma ad una scena mitologica, quella di Dioniso, che era una festa pagana, una festa del vino, l’Olimpo, gli dei, un momento simbolico. Non è salutare fare polemiche, puntiamo all’unità, lasciamo da parte le tensioni, cerchiamo di mostrare ciò che unisce il popolo».

A questo sono ridotti i pastori di quella che era un tempo la fille aînée de l’Église. Non è necessario aver fatto studi classici, né teologici (quelli che tanto mancano ai vescovi) né letto Nietzsche per sapere come Dioniso fosse il dio «ibrido» delle orge pagane, della sensualità sfrenata e dell’accecamento della ragione e come la dichiarata intenzione degli organizzatori – che forse volevano richiamarsi all’intronizzazione della dea Ragione, avvenuta il 10 agosto del 1793, sotto le sembianze della dea egizia Iside – fosse quella di sostituire il cristianesimo con un baccanale dionisiaco. Non è sfuggita nemmeno la scena di un uomo seminudo che, con gesto inequivocabile da tagliagole, minacciava un bambino, allusione alla pedofilia e ai sacrifici umani. Ad un tratto però, in mezzo ai blackout che, sotto una pioggia battente, hanno oscurato più volte l’evento e gettato Parigi nel buio, è apparsa in alto, sulla collina di Montmartre, più scenografica che mai, la bianca mole della basilica del Sacro Cuore che con la sua pietra calcarea ha la caratteristica di trattenere polvere e smog, così che dopo ogni pioggia risulta ancor più splendente. Essa fu innalzata per voto dell’Assemblea Nazionale del 1873 in espiazione degli eccidi dei comunardi del 1871. Gallia Poenitens et devota et gratia.

Chi invece, a fronte della viltà e della diplomatica paura dei molti don Abbondio, ha avuto coraggio è stato il mite don Ettore Maria Cattaneo, classe 1964, ordinato nel 1995 e parroco dei Santi Angeli Custodi di via San Quintino a Torino, che ha promosso, come risposta alla profanazione dell’Eucaristia avvenuta a Parigi, un’ora di adorazione che vale, per un cristiano, più di mille analisi e farisaici distinguo: «Non voglio strumentalizzare l’episodio. Ho voluto solo offrire una possibilità di preghiera. Non sono un esperto, non sono stato autorizzato da nessuno. Il mio è stato solo un gesto pastorale».