LA TRAVIATA

"Giù le mani dalle fondazioni liriche",

i sindaci le cantano a Sangiuliano

Il ministro vuole contare di più e togliere peso a sovrintendenti e presidenti degli enti. Da Sala a Lo Russo da Leccese a Bucci, i primi cittadini alzano la voce: "Mero esercizio di potere, difendiamo la nostra autonomia che ci siamo meritati"

I sindaci delle città che ospitano e gestiscono fondazioni lirico-sinfoniche alzano la voce e gliele cantano al ministro Gennaro Sangiuliano. La riforma attualmente all’esame della commissione Cultura della Camera toglierebbe loro autonomia, aumentando il peso decisionale del governo, a scapito del ruolo degli enti locali. Le nuove norme sono in via di definizione, e per questo, con una lettera, chiedono un incontro urgente i sindaci Vito Leccese (Bari), Matteo Lepore (Bologna), Massimo Zedda (Cagliari), Sara Funaro (Firenze), Marco Bucci (Genova), Giuseppe Sala (Milano), Gaetano Manfredi (Napoli), Roberto Gualtieri (Roma Capitale), Stefano Lo Russo (Torino) e Damiano Tommasi (Verona). Le fondazioni, scrivono i sindaci, “rappresentano istituzioni culturali identitarie” e per i bilanci dei comuni rappresentano un impegno gravoso, tale da giustificare l’autonomia finora assicurata ai Comuni e alle Città metropolitane.

La riforma che avrebbe in mente l’inquilino del Collegio romano toglierebbe peso ai sovrintendenti e ai presidenti delle fondazioni (che sono i sindaci delle città) assegnando la gestione non più all’attuale consiglio di indirizzo, che sparirebbe, ma a un consiglio di amministrazione in cui sarà raddoppiata la presenza di componenti designati dal ministero. Abbastanza scoperto l’obiettivo: quello di dare maggior ruolo al governo nelle decisioni, in primis nell’attribuzione delle cariche che nei fatti avranno ancor più un marchio politico. Del resto, Sangiuliano ha già dato prova con le rocambolesche vicende che hanno interessato di recente il San Carlo di Napoli.

Un quadro che giustamente desta preoccupazione, da qui la richiesta dei sindaci al governo, maturata nell’ambito di un incontro svoltosi ieri all’Anci. “È inopportuno che per mero esercizio di potere si metta mano alla governance delle Fondazioni liriche, utilizzando vecchi modelli gestionali che pensavamo di aver abbondantemente superato – spiega il sindaco di Bari Leccese –. Non solo non siamo disposti a tornare indietro, ma anche riteniamo che Fondazioni eterodirette e scollegate dal territorio non abbiano ragione di esistere, poiché non servirebbero al territorio e men che meno alla crescita culturale del nostro Paese. La attuale composizione dei Consigli di indirizzo, in cui siedono con competenza i rappresentanti degli enti locali, in sinergia con il Ministero, rappresenta il cuore pulsante dei cittadini e dei territori in cui le Fondazioni operano. Al governo chiediamo fiducia e la giusta autonomia che riteniamo di meritare”.