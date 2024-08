Accoltella un giovane durante una lite, arrestato a Torino

Un uomo di 58 anni è stato arrestato ieri per tentato omicidio dai carabinieri a Torino dopo avere ferito con una coltellata al torace un giovane nordafricano di 21 anni durante una lite. L'episodio è avvenuto nel quartiere Borgo Vittoria, nella zona nord della città e sul posto sono intervenuti i militari del nucleo radiomobile. La lite, che risulta nata per futili motivi, si è conclusa col trasporto del giovane all'ospedale Giovanni Bosco, non in pericolo di vita, mentre l'arrestato è stato condotto in carcere. Un uomo di 33 anni, nordafricano, è stato denunciato invece per lesioni aggravate e rapina dai carabinieri della zona di Boro Dora, perché nei giorni scorsi avrebbe aggredito un connazionale di 44 anni con un coccio di bottiglia. Il ferito ha una prognosi di dieci giorni.