Metro Torino: Ambrogio (FdI), pesa la disorganizzazione

"Non è questione di sindacare nel merito gli interventi tecnici necessari, ma ciò che è avvenuto a valle: più che la manutenzione, pesa la disorganizzazione". Ad affermarlo è Paola Ambrogio, senatrice di Fratelli d'Italia. "Ieri, il primo giorno di chiusura della metropolitana torinese, è stato un incubo, sia per chi la città la vive sia per chi la visita. È il secondo anno - continua la Ambrogio - che viene commesso il medesimo errore di valutazione: non è più la Torino di un tempo, caratterizzata da un esodo estivo di massa legato agli equilibri produttivi di automotive e indotto. Questa è una Torino diversa, che non permette di considerare agosto come una zona franca". "A maggior ragione - conclude la senatrice - pare sempre più ingiustificabile la scelta di non far coincidere esattamente lo stop della metro con la sospensione di Ztl e strisce blu: ieri, per esempio, il buonsenso avrebbe evitato il peggio, consentendo ai cittadini di utilizzare il mezzo privato senza vincoli e balzelli. Auspico che almeno venga fatto un ragionamento, in tal senso, per la seconda metà del mese, quando tutto, eccetto la metro, tornerà a regime".