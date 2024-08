FdI: "ancora spaccate in Crocetta a Torino"

"Le spaccate, purtroppo, non vanno in vacanza: anche questa notte sono stati segnalati numerosi episodi in Crocetta, serve un repentino cambio di marcia. Presenterò un'interrogazione in Regione per avere aggiornamenti puntuali in ordine allo stato di applicazione del patto di sicurezza urbana tra Prefettura, Regione Piemonte e Città di Torino che, tra le altre cose, prevedeva la predisposizione di sistemi di sorveglianza all'avanguardia. Va potenziato e rilanciato, in molte zone della città farebbe la differenza". Ad affermarlo è Roberto Ravello, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Piemonte. "È importante - continua Grazia Poggio Sartori, consigliera di Fratelli d'Italia nella Circoscrizione 1 - garantire sinergia istituzionale non solo nelle fasi progettuali ma anche, e soprattutto, in quelle operative: la videosorveglianza è un tassello fondamentale per ottimizzare il pattugliamento del territorio. Ciò non toglie come, a parte il potenziamento dell'operazione Strade sicure e degli organici delle forze dell'ordine grazie al governo Meloni, a livello locale appaia inammissibile l'inerzia del Comune di Torino. Si continua a parlare di approccio culturale, ma in concreto servono sicurezza e lotta al degrado: presenterò un'interrogazione congiunta anche in Circoscrizione".