Vicesindaco di Ceres folgorato, è grave in ospedale

È ricoverato in condizioni molto gravi all'ospedale Molinette di Torino il vicesindaco di Ceres (Torino), Mauro Poma, 68 anni, rimasto folgorato appena si è appoggiato a un palo, nel corso di un evento sportivo nelle Valli di Lanzo, le Valliadi. L'uomo si trova nella terapia intensiva del pronto soccorso, intubato, reduce da un arresto cardiaco prolungato provocato da folgorazione. La prognosi è riservata. L'uomo, secondo le prime informazioni, è caduto a terra privo di conoscenza appena si è appoggiato a un palo in ferro della struttura con cucina che stavano allestendo in piazza. Immediata la richiesta di soccorso a sanitari e vigili del fuoco, è stato portato in elisoccorso a Torino. Nell'incidente sono rimasti feriti anche una donna e il suo bambino. I due sono stati trasportati in ospedale, ma le loro condizioni non risultano gravi. Il montaggio della struttura di cui fa parte il palo che ha colpito Poma, la donna e il bimbo con una scarica elettrica era in corso in vista di una cena all'aperto, dopo un evento ludico-sportivo in programma nel pomeriggio.