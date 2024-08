Capigruppo

Dicono che… se al Comune di Torino il mandato esplorativo di Claudio Cerrato si è risolto velocemente con l’indicazione di sé stesso come nuovo capogruppo del Pd al posto di Nadia Conticelli, già a partire dalla prima seduta dopo la pausa estiva, nella Città Metropolitana siano due i nomi in ballo. Anche nell’ex Provincia infatti i dem devono sostituire la ex capogruppo Rossana Schillaci, nominata da Stefano Lo Russoconsigliera delegata. Il ballottaggio è tra il moncalierese Silvano Costantino e il sindaco di Cavagnolo Andrea Gavazza. Entrambi di area Schlein, seppur il primo è ascrivibile alla componente di Chiara Gribaudo, mentre il secondo a quella di Anna Rossomando.