Morto Platter, leader storico Federfarma

È scomparso oggi, all’età di 77 anni, Luciano Platter, che ricopriva la carica di presidente emerito di Federfarma Torino dopo esserne stato presidente per oltre 20 anni, consigliere dal 1976, presidente di Federfarma Piemonte per oltre 10 anni e membro del consiglio di presidenza di della federazione nazionale. A lui si deve l’intuizione e la creazione di un “sistema farmacia” unico in Italia. L’ultima sua creazione, la onlus dei farmacisti, Farmacares, per sostenere iniziative sanitarie a favore della popolazione. Lascia la moglie Donatella e la figlia Francesca, anch’essa titolare di una farmacia.