Siti informazione italiani hackerati, rivendicazione Alpha Team

Sarebbero oltre 70 le aziende italiane che da alcuni giorni sono sotto attacco degli hacker. Si tratta per la maggior parte di siti d'informazione, di giornali online e testate giornalistiche locali che da venerdì non sono più raggiungibili. Dietro l'attacco pirata ci sarebbe il gruppo di hacker che si fa chiamare 'Alpha Team', che già in passato aveva rivendicato azioni simili. In questo caso il gruppo avrebbe rilevato un bug di sicurezza e lo avrebbero utilizzato per renderlo pubblico. Attraverso le pagine del Breach forum, Alpha Team ha pubblicato un post dove riporta i nomi di una serie di aziende che risultato affette dal bug, che sono stati oscurati, rivendicando di fatto l'azione.