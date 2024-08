Folgorato a Ceres, restano gravi le condizioni del vicesindaco

Resta riservata la prognosi per Mauro Poma, 68 anni, vicesindaco di Ceres, nel Torinese, rimasto folgorato ieri dopo essersi appoggiato a un palo in ferro nella struttura che stavano allestendo per le Valliadi, un evento sportivo nelle Valli di Lanzo. Poma è intubato e si trova in terapia intensiva all'ospedale Molinette di Torino, dov'era arrivato in elisoccorso subito dopo l'incidente. L'uomo, dopo aver toccato il palo, si era accasciato a terra, privo di conoscenza. In ospedale è stato trasportato a seguito di un arresto cardiaco prolungato provocato da folgorazione. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari e i vigili del fuoco, e in seguito sono arrivati anche i carabinieri della stazione che rispondono alla compagnia di Venaria e dello Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro) dell'Azienda sanitaria locale. La struttura con cucina da cui sarebbe partita la scarica elettrica era in corso di montaggio e serviva ad accogliere la cena all'aperto organizzata a margine dell'evento.