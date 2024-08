Miss Italia: tre elette, tra cui Miss Sport per finale piemontese

Proprio nei giorni delle Olimpiadi di Parigi Miss Italia Piemonte ha deciso di eleggere la sua Miss Sport Givova Piemonte e Valle d'Aosta 2024. Una fascia assegnata a Ilaria Nari, 20 di Trofarello (Torino), studentessa di Scienze giuridiche con indirizzo in criminologia e ex ballerina di danza classica, oggi impegnata nel fitness. L'elezione è avvenuta lo scorso 26 luglio nella cornice dell'Ippodromo di Vinovo (Torino). Secondo il volere di Mirella Rocca da quando è agente regionale per Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, ovvero da tre anni, la Miss Sport deve assolutamente essere una ragazza che pratica o ha praticato a livelli importanti una qualche disciplina. "Come stanno dimostrando i nostri campioni impegnati alle Olimpiadi - spiega Mirella - lo sport è molto importante e aiuta a raggiunge traguardi inimmaginabili. Lo sport è educazione e disciplina. Molte delle mie Miss, oltre a studiare, praticano sport, la cosa mi rende particolarmente felice. Ritengo che la ragazza che indossa questa fascia debba necessariamente essere una sportiva, una persona che possa trasmettere al Piemonte il significato dell'esercizio fisico ed esserne d'esempio". "Fin da piccolissima - ha detto Nari - ho sempre praticato sport senza mai mollare. La danza classica mi ha accompagnato durante tutto il periodo della mia infanzia fino ai 15 anni" Sabato 3 agosto inoltre alla Tenuta Roletto di Cuceglio (Torino) sono state elette Miss Erbaluce, un titolo speciale per il Piemonte voluto da Mirella Rocca, e andato a Carola Augelli di 24 anni di Giaveno (Torino), ballerina campionessa internazionale di danze caraibiche, e Miss Framesi Piemonte e Valle d'Aosta, Chiara Frezza 19 anni di Carmagnola (Torino), che studia Management gestione aziendale, ma sogna il cinema. Le ragazze accedono tutte alle finali regionali del 28 agosto a Barbaresco quando verranno elette Miss Piemonte e Miss Valle d'Aosta.