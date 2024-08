Marrone, lotta a occupazioni abusive non va in vacanza

"La lotta alle occupazioni abusive non va in vacanza, neanche ad agosto": lo afferma l'assessore alla Casa e alle Politiche Sociali della Regione Piemonte, Maurizio Marrone, dopo che "questa mattina un altro alloggio Atc occupato è stato liberato in via Bologna 267 a Torino". "È il nono - osserva Marrone - in appena tre settimane. L'aria a Torino sta finalmente cambiando e sono sicuro che con un lavoro fatto a piccoli passi, ma con costanza, riusciremo a liberare tutti gli alloggi che restano in mano agli abusivi".