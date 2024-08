Pnrr: Appendino (M5s), Meloni esulta ma accumula ritardi

"Meloni esulta per aver incassato la V rata del Pnrr dalla Commissione europea ma il suo governo sta accumulando ritardi su ritardi: non ha speso neanche un quarto di quanto dovrebbe spendere nel 2024 ed è al 26 per cento delle spese per istruzione e ricerca, al 12 per cento di quelle per la sanità e al 10 per cento di quelle per inclusione e coesione". Lo dichiara in una nota la deputata e vicepresidente del Movimento cinque stelle Chiara Appendino. "Anche per questi motivi abbiamo teso una mano al governo per essere d'aiuto nell'attuazione del piano depositando una proposta di legge per istituire una Commissione parlamentare: la votino. Non possiamo restare a guardare mentre Meloni e i suoi buttano al vento un'occasione rivoluzionaria rinviando i progetti e usando le risorse per coprire i loro stessi tagli", conclude.