Carceri: Osapp, a Torino non c'è comandante di reparto titolare

Nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino, dove nei giorni scorsi si sono registrati dei disordini, da circa due mesi non c'è un comandante di reparto titolare. A denunciarlo è il sindacato di polizia penitenziaria Osapp. "Le funzioni di comando sono state affidate ad un appartenente al ruolo degli ispettori e nonostante vi siano primi dirigenti della polizia penitenziaria liberi a cui affidare l'incarico per legge - spiegano dal sindacato in una nota - È evidente che questa situazione si ripercuote drammaticamente sulla gestione delle esigue risorse umane che, pur di assicurare il servizio quotidianamente, effettuano il doppio turno, vale a dire sedici ore continuative di lavoro nello stesso giorno". "Quello che sta accadendo a Torino non si è mai verificato in mezzo secolo, stiamo assistendo ad una serie di passerelle di politici che vengono in visita al carcere però, questi, stranamente, non incontrano gli agenti della polizia penitenziaria quasi che il problema non li riguardasse e questo è davvero scandaloso oltreché vergognoso - continuano dall'Osapp - I nostri agenti sono eroi silenziosi che allo stato attuale sono in prima linea, in guerra, tanto che anche oggi si sono verificati disordini al padiglione B dove un gruppo di detenuti ha creato scompiglio all'interno del medesimo padiglione". "Del carcere non importa veramente niente a nessuno, meno che mai ai principali responsabili dell'amministrazione penitenziaria centrale che nel frattempo stanno andando in ferie in massa, tanto che ancora oggi a fronte dei gravissimi episodi verificatisi nelle carceri italiane negli ultimi 10 giorni e soprattutto nella prospettiva di quello che di ancora più grave potrebbe accadere soprattutto a partire dal prossimo 8 agosto, tutto tace e tutti stanno a guardare senza fare alcunché", conclude l'Osapp.