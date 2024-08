A Torino volano le immatricolazioni di autobus, il 6% elettrico

A Torino volano le immatricolazioni di autobus, continuano a dominare le forme di alimentazione tradizionali, ma a sorpresa il 6% è già elettrico. Lo dice il quarto Osservatorio Continental sui macrotrend del trasporto pesante. . In Piemonte si registra una variazione simile alla media nazionale: sono state infatti 1.766 le targhe registrate nel 2023, contro le 1.645 dei 12 mesi precedenti (+7,4%). A Torino fa registrare un incremento del 33,3% (da 529 a 705). Il mercato italiano degli autobus, indipendentemente dalla capienza, registra un +45,8% con 5.434 immatricolazioni tra trasporto pubblico locale, regionale, nazionale e noleggio da rimessa. In Piemonte il salto in avanti è decisamente maggiore rispetto alla media nazionale: +153,9%, con le nuove targhe che passano in un anno da 178 a 452. Situazione positiva anche a Torino, che passa da 100 a 269 nuove immatricolazioni (+169%). La categoria più diffusa è l'Euro 6, un autobus su 5 ha più di vent'anni.