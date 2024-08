Carceri: Europa Radicale, la politica si unisca e agisca

"L'emergenza carceri continua e le soluzioni prospettate da questo governo sono scarse, l'opinione pubblica è poco informata e la politica non riesce a prendere una posizione forte e attuare azioni concrete". Lo afferma in una nota Europa Radicale, dopo il suicidio di un detenuto nel carcere di Biella. "Il 64esimo suicidio, a cui dobbiamo aggiungere i sette agenti della polizia penitenziaria, ci obbliga a chiedere un impegno ben più maggiore alla politica e al servizio pubblico, così come la ricerca di soluzioni strutturali per riportare il sistema carcerario italiano - che è oggi letteralmente al collasso - nella legalità - dicono Federica Valcauda e Igor Boni, esponenti di Europa Radicale - Ringraziamo tutti quelli che hanno firmato fino ad ora la lettera aperta rivolta alla Rai per chiedere uno speciale carceri in prima serata: ieri ha deciso di firmare anche Debora Serracchiani, deputata del Partito Democratico. Auspichiamo che tutti i parlamentari si uniscano a questa richiesta".