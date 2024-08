Approvato il nuovo piano di strategia digitale per Torino

Questa mattina la giunta comunale di Torino ha approvato, su proposta dell'assessora alla Transizione digitale Chiara Foglietta, di concerto con l'assessore ai Sistemi informativi e Cybersecurity Marco Porcedda, il piano d'azione per il prossimo quadriennio. Il documento, dal titolo 'Per una città Citizen centric' si propone di definire il modello e gli obiettivi dell'amministrazione comunale nel prosieguo della trasformazione digitale, tanto nei servizi offerti alla cittadinanza, quanto nei processi interni all'amministrazione stessa. "Lo scenario tecnologico è in costante e rapida evoluzione - spiega Foglietta -. È necessario accompagnare questo cambiamento pianificando azioni mirate a mitigarne i rischi e massimizzarne i benefici, contrastando il 'digital divide' e accrescendo le competenze, lavorando per creare una cultura organizzativa che conduca a una visione digitale della città condivisa e diffusa". "La transizione digitale - aggiunge Porcedda - è senz'altro alleata della pubblica amministrazione nell'erogare servizi alla cittadinanza e nel favorirne la partecipazione. Il nostro compito, in uno scenario in costante evoluzione, è quello di garantire la privacy e la sicurezza dei dati e di prevenire i possibili rischi, supportando le cittadine e i cittadini affinché diventino sempre più consapevoli e in grado di cogliere le opportunità del digitale, a partire dai servizi offerti dall'amministrazione comunale".