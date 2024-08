Russi (M5s), preservare il paesaggio dalla ruota panoramica

"Tralasciando l'effettiva necessità di una tale installazione in una città circondata da colline con diversi punti panoramici naturali come Superga, Monte dei Cappuccini, Colle della Maddalena per citarne alcuni, e monumenti centralissimi dotati di ascensore e terrazze come la Mole Antonelliana, c'è un aspetto che deve essere considerato: l'impatto paesaggistico". A sostenerlo in una nota è il capogruppo M5s in consiglio comunale, Andrea Russi, che commenta così l'approvazione della giunta per una ruota panoramica che dovrà sorgere nella precollina torinese, i giardini Ginzburg, ai piedi del Monte dei Cappuccini. "La ruota sarebbe alta almeno 50 metri e su un dislivello totale di circa 60 metri, fra i giardini e il monte - spiega Russi impatterebbe fortemente su uno degli scorci più belli e più fotografati di Torino, soprattutto dai Murazzi". "Non solo, come diretta conseguenza , anche la vista su Torino dal Monte dei Cappuccini, anche questa una delle più belle e fotografate della città, verrebbe almeno parzialmente ostruita dalla ruota". Secondo Russi i problemi sarebbero "davvero troppo evidenti". "Non sono ideologicamente contrario all'installazione di una ruota panoramica, ma di certo il Monte dei Cappuccini, uno dei luoghi più amati dai torinesi, merita di essere preservato e così anche il paesaggio che lo circonda" conclude Russi.