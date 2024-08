Regione Piemonte, 3 milioni per valli Maira, Grana, Lanzo e Bormida

La Regione Piemonte finanzia con tre milioni di euro progetti di sviluppo delle valli Maira e Grana nel Cuneese, Lanzo nel Torinese e Bormida a cavallo fra Cuneese, Astigiano e Alessandrino. L'iniziativa, spiega l'assessore alla Montagna della nuova giunta Cirio, Marco Gallo, è "parte della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne", mirato al mantenimento del loro sistema produttivo. Va però chiarito che nelle valli di Lanzo vanno 1 milione e 718 mila euro secondo un accordo di programma dell'ottobre di tre anni fa. Alle valli Maira e Grana è destinato mezzo milione di euro in base ad accordi approvati nel 2018. E in Valle Bormida arrivano 750mila euro secondo intese del 2021. "La misura - afferma Gallo - è finalizzata a migliorare la competitività dei sistemi produttivi locali attraverso tre differenti filoni. Il primo è l'atterraggio di investimenti da parte di imprese non ancora presenti. Il secondo è il reinsediamento di imprese piemontesi che hanno precedentemente delocalizzato. Il terzo è il radicamento di imprese già presenti, che intendano diversificare e ampliare e consolidare la loro presenza". "Il progetto per le aree interne - sottolinea - prende le mosse da un patto con l'Unione Europea con l'obiettivo di affrontare la sfida demografica di territori caratterizzati da uno forte spopolamento con un'impostazione strategica di lungo periodo che punta su un approccio integrato di interventi di sviluppo locale e di rafforzamento di servizi essenziali pubblici e privati".