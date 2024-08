Regione Piemonte: altri cantieri lavoro per chi ha oltre 58 anni

Un'opportunità di lavoro per ottanta persone disoccupate viene offerta dalla Regione Piemonte, che ha ampliato la platea dei progetti già ammessi a finanziamento relativi ai cantieri di lavoro rivolti alle persone con più di 58 anni, con un'anzianità contributiva non sufficiente per il pensionamento. L'iniziativa è resa possibile dalle risorse residue accertate dall'Inps e sono trentotto i progetti che si aggiungono ai novanta già finanziati nel 2023. L'intervento denominato "Cantieri over 58" è una misura di politica attiva del lavoro, concepita per ridurre il disagio economico e sociale di persone prive di ammortizzatori sociali, che hanno ridotte se non inesistenti opportunità di reinserirsi nel mercato del lavoro. Il periodo di attività svolto nei cantieri di lavoro prevede il versamento di contributi previdenziali utili per avvicinarsi o raggiungere i requisiti richiesti per la pensione. L'investimento complessivo per i 38 progetti finanziati di cantiere è di 614.281 euro, comprensivo dei costi per l'indennità di cantiere e del versamento degli oneri contributivi, mentre i costi per la sicurezza e per le assicurazioni sono a carico dell'ente attuatore (Comune, Unione di Comune o altro soggetto pubblico). "Contrastiamo disoccupazione e povertà - ha evidenziato la vicepresidente della Regione e assessora al Lavoro Elena Chiorino - investendo in politiche attive del lavoro. L'assistenzialismo fine a se stesso ha dimostrato tutte le sue lacune e ha fallito, ecco perché come Regione Piemonte, in linea con il governo, abbiamo deciso di investire sempre più in misure che supportino l'inserimento lavorativo". I 38 i progetti sono suddivisi territorialmente tra le province di Asti e Alessandria, con 12 progetti per 28 persone, la provincia di Cuneo, con due progetti per cinque persone, le province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola ,Vercelli, con dieci progetti in totale per 19 lavoratori, la Città Metropolitana di Torino con 14 progetti in cui opereranno 28 lavoratori. I cantieristi saranno coinvolti in attività di manutenzione e conservazione dei beni pubblici, in lavori di pubblica utilità, di contrasto al degrado del territorio e dell'ambiente. Il cantiere di lavoro dura un anno con un impegno orario settimanale di 20 oppure 25 o 30 ore,. Il cantierista percepirà, a seconda del monte ore previsto dal progetto, un'indennità giornaliera di 20,48 o 25,60 o 30,72 euro lordi. La selezione dei candidati sarà effettuata direttamente dai Comuni.