Trapianto di fegato salva una giovane dopo colpo di calore

Un colpo di calore ha messo in pericolo una giovane di 26 anni, salvata con un trapianto di fegato in super-urgenza all'ospedale Molinette della Città della salute di Torino. La ragazza, della zona di Alba (Cuneo), è stata colta da malore vicino alla sua casa di campagna durante una mattina di sole rovente. Trovata incosciente dai familiari sotto un albero, è stata portata in urgenza all'ospedale di Verduno l'ospedale di Verduno (Cuneo) e aveva una temperatura interna di 41 gradi. Stabilizzate le funzioni vitali, si è presentata però un'insufficienza epatica fulminante, che ha reso necessario il trapianto.