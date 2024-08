Musumeci, prorogata emergenza Piemonte, Friuli, Veneto, Lombardia

Il governo ha deliberato, su proposta del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, la proroga dello stato di emergenza di ulteriori 12 mesi nel territorio della Provincia di Cuneo a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 6 luglio 2023. Si proroga, inoltre, lo stato di emergenza sempre per un anno nei territori della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e Regione Veneto, a seguito degli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio al 6 agosto 2023. A seguito della ondata di maltempo che dal 4 al 31 luglio 2023 ha interessato la regione della Lombardia, viene prorogato lo stato di emergenza di ulteriori 12 mesi. Tutte le proroghe si rendono necessarie per il superamento delle emergenze e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il governo ha deliberato di dichiarare lo stato di emergenza nazionale in tre Regioni, su proposta del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. Lo stato di emergenza per 12 mesi nel territorio delle Province di Bologna, di Forlì Cesena, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 29 giugno 2024. Si provvede inoltre allo stanziamento di 21 milioni e 530 mila euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, per l'attuazione dei primi interventi. Si procederà con ordinanze del capo Dipartimento di Protezione civile, acquisita l'intesa della Regione, in deroga ad ogni disposizione vigente. Altro stato di emergenza, sempre per un anno, nei territori della Regione Piemonte colpiti da eventi estremi nei giorni 29 e 30 giugno 2024. Al fine di procedere con i primi interventi si autorizza lo stanziamento di 17 milioni e 120 mila euro. Analogo provvedimento anche per il territorio della città metropolitana di Milano e delle Province di Cremona e di Mantova, dopo il maltempo nei giorni dal 15 al 25 maggio 2024, con lo stanziamento 4 milioni di euro, per l'attuazione degli interventi necessari.