Delmastro a Schlein, sinistra sa cosa fare quando governano altri

"Condivido la fotografia impietosa di Schlein sulle condizioni carcerarie che abbiamo ereditato da una sinistra che ha governato per anni pur senza mai vincere una sola elezione. Segnalo alla sinistra che, mentre Schlein chiede astrattamente più trattamento, il Governo Meloni ha saturato per la prima volta le piante organiche degli educatori, prima spaventosamente carenti. Segnalo che, mentre Schlein parla di agenti di polizia penitenziaria, il Governo Meloni ha trovato le risorse per l'assunzione di oltre 7000 nuovi agenti di polizia penitenziaria ed in particolare per assunzioni straordinarie di 2000 agenti. Segnalo che, mentre Schlein parla di edilizia penitenziaria, il Governo Meloni ha stanziato oltre 250 milioni in edilizia penitenziaria che consentiranno di recuperare circa 7.000 posti detentive dei circa 10.000 mancati. Se la sinistra al Governo in questi anni avesse fatto altrettanto, oggi non parleremmo di carenza di organico di polizia penitenziaria, non parleremmo di sovraffollamento, non mancherebbero figure professionali. Possono cambiare i leader, ma non cambia la sostanza: la sinistra sa sempre cosa fare, quando governano gli altri, ma se ne dimentica quando le tocca il governo". È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d'Italia e Sottosegretario di Stato alla Giustizia.