Dl Carceri: Appendino (M5S), attuate Carta su sovraffollamento

"Un anno fa nella mia Torino si sono suicidate due donne in un giorno. Il ministro Nordio è venuto e ha promesso di decongestionare il carcere liberando le due sezioni di alta sicurezza e avviando la ristrutturazione di una caserma, ha promesso progettualità ad hoc per i giovani adulti reclusi, ha promesso vicedirettori stabili. E oggi di tutto ciò non c'è nulla, solo parole vuote e aspettative disattese con una situazione ancora più complessa. Allora io con questo ordine del giorno chiedo semplicemente di attuare la Costituzione intervenendo sul sottodimensionamento del personale e sul sovraffollamento. Ma purtroppo so che non lo farete perché per voi la Costituzione è carta straccia, lo abbiamo vito quando la ignorate definanziando la sanità pubblica, quando la calpestate opponendovi al salario minimo e quando la smantellate con riforme come il premierato e l'autonomia differenziata". Così la vicepresidente del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino intervenendo alla Camera.