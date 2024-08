FINANZA & POTERI

Dimissioni "spintanee" in Crt: mossa per rabbonire il Mef

Canavesio e Giovannini lasciano il cda della Fondazione. Bima rinuncia alla poltrona in Ogr. Non è l'azzeramento auspicato da più parti, ma la presidente Poggi può comunque attestarsi un po' di pulizia. Decisione arrivata dopo la lettera del Tesoro

Dimissioni “spintanee” in Crt. Davide Canavesio e Marco Giovannini, si sono dimessi oggi dal consiglio amministrazione della Fondazione, Caterina Bima, lascia invece la vicepresidenza delle Ogr. Non è l’azzeramento del vertice auspicato da più parti e in cui, segretamente, confidava Anna Maria Poggi ma è pur sempre un tentativo di ridurre le situazioni di potenziale conflitto di interessi nelle attribuzioni di doppi (e in alcuni casi tripli) incarichi segnalate dal Mef al termine dell’ispezione.

“Alcuni consiglieri d'amministrazione hanno mostrato un grande senso di responsabilità in un momento molto delicato per la vita della Fondazione”, afferma la presidente. “Tre colleghi che non erano tenuti a farlo hanno deciso di rassegnare le dimissioni, chi dal cda come Canavesio e Giovannini, chi dalla controllata Ogr come Bima”, concede gli “onori” di prammatica Poggi.

A distanza di pochi mesi è saltata quindi la “spartingaia” nell’ormai famigerato cda del 22 aprile quando con l’ex presidente Fabrizio Palenzona che aveva già abbandonato la riunione (si sarebbe dimesso il giorno successivo) i “congiurati” si erano autonominati nelle principali partecipate dell’ente. Antonello Monti (assieme a Bima è tra gli indagati dalla Procura di Torino per le vicende legate al Patto occulto) non è più infatti presidente di Ream, Bima ha lasciato Ream e Ogr, Canavesio si è dimesso da vicepresidente in Equiter e Anna Di Mascio non ricopre più il ruolo da sindaco alle Ogr.

Ma i compiti delle vacanze assegnati dal Mef non sono finiti. L'elenco delle rigorose prescrizioni da ottemperare, pena il commissariamento, è piuttosto lungo e un ulteriore passaggio attende il Consiglio di indirizzo, convocato domani, proprio per varare quelle modifiche a Statuto e Regolamento interno raccomandate. I tempi stringono, il 22 agosto scadono i termini per rispondere con atti concreti alle richieste del ministero. Non ci saranno derego, né è intenzione di Crt richiederne: la struttura ha rinviato le ferie, i consiglieri sono precettati. “Saremo pronti”, assicura Poggi.