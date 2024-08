Cibi serviti oltre la data di scadenza in ospedale Chivasso

Nei giorni scorsi è stato servito ai pazienti dell'ospedale di Chivasso, nel Torinese, cibo oltre la data di scadenza riportata sulla confezione. Una circolare interna dell'Asl To4 ha allertato il personale del problema invitando i dipendenti a prestare massima attenzione al tema. In alcuni casi, secondo la segnalazione dell'azienda sanitaria, la scadenza sulla confezione sarebbe stata corretta manualmente. All'ospedale di Chivasso il servizio mensa è gestito, come in gran parte dei presidi ospedalieri dell'Asl To4, da una ditta esterna che lavora in appalto.