Casale, sicurezza amianto post maltempo

A seguito dell'ondata di maltempo di ieri il Comune di Casale Monferrato (Alessandria) fa sapere non risultino criticità legate a manufatti con amianto. Restano comunque attivi e a disposizione dei cittadini i recapiti per segnalare situazioni: per gli uffici preposti il numero è 0142.44.42.11. "Invitiamo a non esitare nel segnalare situazioni di rischio o danneggiamenti - sottolinea l'assessora Cecilia Strozzi - per eseguire prontamente eventuali interventi".