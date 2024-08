Agosto Salvacibo, a Torino distribuzione gratuita nei mercati

L’associazione Eco dalle Città che dal 2016, grazie al sostegno della Città di Torino e Amiat Gruppo Iren, è impegnata in programmi di recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari dei mercati cittadini, anche quest’anno non interrompe la sua azione nel mese di agosto. L’attività di recupero del progetto RePoPP resta più impellente che mai, in un periodo in cui le temperature non giocano a favore della conservazione di alimenti freschi come frutta e verdura. Per tutto il mese saranno dunque mantenuti attivi i presidi di contrasto allo spreco e alla povertà alimentare.