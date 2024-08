Federauto, "Ecobonus da rivedere, ha effetti modesti"

"Il Tavolo automotive va nella direzione che più parti della filiera italiana auspicano, sia per quanto riguarda il metodo, sia per le tematiche al centro del confronto. Nella definizione delle future politiche legate all'auto, riteniamo sia vincente investire in maniera strutturale sulla riforma della fiscalità dell'auto aziendale, anche riducendo i fondi attualmente impegnati per l'Ecobonus". Lo afferma Plinio Vanini, vicepresidente di Federauto, per il quale "l'Ecobonus, sebbene rimodulato, ha effetti modesti sul mercato delle alimentazioni green e sullo svecchiamento del parco più vetusto, insicuro e inquinante". "Attendiamo la convocazione dei tavoli tecnici nel prossimo mese di settembre così da avviare prontamente i lavori e definire un set chiaro di misure, in grado di garantire certezza a imprese e cittadini, nell'ambito della transizione energetica", conclude Vanini.