Piemonte, Cdm approva stato emergenza per danni maltempo giugno

Il Consiglio dei ministri ha approvato la richiesta presentata dalla Regione Piemonte di proclamare lo stato di emergenza per i danni provocati dall'ondata di maltempo del 29 e 30 giugno scorsi. Lo comunica la stessa Regione in una nota in cui si esprime "soddisfazione" e si sottolinea che sono stati stanziati 17,1 milioni di euro per i primi interventi urgenti.