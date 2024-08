Molinari (Lega), in Piemonte 2 milioni per la videosorveglianza

In Piemonte sono in arrivo di quasi due milioni di euro per realizzare impianti di videosorveglianza. Lo annuncia il capogruppo della Lega alla Camera e segretario del partito in Piemonte, Riccardo Molinari. Il riferimento è al decreto legge con il quale il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi assegna i primi 19 milioni di euro ai Comuni per installare telecamere di sorveglianza. "Tutelare la sicurezza dei cittadini e rispondere in modo incisivo alla domanda di legalità che arriva dalle nostre città - sottolinea Molinari - è da sempre una priorità della Lega. Questi fondi rappresentano uno strumento concreto con cui incrementare la sicurezza di tutti i residenti e contrastare ogni forma di criminalità diffusa nei diversi territori". Nel Cuneese, aggiunge il senatore leghista del territorio Giorgio Maria Bergesio, sono in arrivo 223.358 euro. "In questo modo - afferma Bergesio - l'attuale governo garantisce più sicurezza e maggiori tutele alle nostre comunità. E' un segnale di grande attenzione alle esigenze dei cittadini". Il provvedimento del governo è formulato in modo che la graduatoria dei Comuni tenga conto dell'indice di delittuosità e del numero di abitanti. Il finanziamento infatti è pensato soprattutto a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado.