Incidente con il monopattino nel Torinese, morta la ragazza

E' morta nella notte al Cto, Giulia Grigore, 18 anni di San Giusto Canavese (TORINO), rimasta gravemente ferita ieri mattina in un incidente stradale che si è verificato sulla provinciale San Giorgio-Ozegna. La ragazza era su un monopattino che, per cause in fase di accertamento, si è scontrato con un'Alfa Romeo Giulietta condotta da un 21enne residente a Lusigliè. La giovane sul monopattino ha riportato numerosi traumi ed è arrivata in ospedale, con l'eliambulanza, già in condizioni critiche. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Ivrea.