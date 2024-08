Salone Auto Torino, presenti 41 case automobilistiche

Saranno 41 le case automobilistiche presenti a Salone Auto Torino dal 13 al 15 settembre. "Torna Salone Auto Torino si svolgerà all'aperto nel centro di Torino con ingresso gratuito. Un format che ha riscosso successo tra i brand che, durante la manifestazione, presenteranno diverse anteprime nazionali. Accanto alle novità di prodotto ci sarà posto per la passione e le emozioni, rappresentate dai meravigliosi prototipi in mostra, alcuni dei quali potremo vederli in versione dinamica durante le sfilate nel circuito cittadino" spiega Andrea Levy, presidente di Salone Auto Torino. Salone Auto Torino sarà un percorso che idealmente partirà dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova passando da piazza Carlo Felice, via Roma, piazza San Carlo, piazza Castello, piazzetta Reale e Giardini Reali, fino a piazza Vittorio Veneto. In questo percorso si snoderà l'esposizione dei modelli di tutte le tecnologie e motorizzazioni a disposizione del pubblico, che potrà testarli in viabilità ordinaria con partenza dalle aree test drive di piazza Carlo Felice e piazza Castello. Oltre alle novità di prodotto i visitatori troveranno anche le supercar, i prototipi e le one off dei più grandi designer (piazzetta Reale), le innovazioni delle aziende dell'indotto. Le case che parteciperanno sono: Abarth, Alfa Romeo, Alpine, Byd, Citroën, Dacia, Dallara, Dongfeng, Dr, Ds, Evo, Ferrari, Fiat, Gfg Style, Honda, Ich-X, Italdesign, Jaecoo, Jeep, Lancia, Lotus, Mazda, McLaren, Mg Motors, Microlino, Mole Urbana, Nissan, Omoda, Opel, Peugeot, Pininfarina, Polestar, Porsche, Renault, Sportequipe, Suzuki, Tecnocad, Tesla, Tiger, Voyah, Xev.