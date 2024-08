Blatte in cucina e lavoratori in nero, operazione della polizia

Lavoratori in nero, blatte in cucina, cibi scaduti. E' quanto è emerso a Torino nel corso di un'operazione di controllo straordinario del territorio, che ha riguardato anche i locali pubblici, coordinata dal Commissariato di polizia San Paolo. Quattro gli esercizi commerciali ispezionati. All'intervento, che si è concentrato nelle zone di via Di Nanni, via Pollenzo e via De Sanctis, hanno preso parte anche personale della polizia locale e del Sian (servizio igiene alimenti e nutrizione) dell'Asl. Sono state inflitte dieci sanzioni amministrative per un totale di 15 mila euro e identificate 104 persone. In un ristorante sono stati individuati un cuoco e un aiuto cuoco di origini peruviane privi di contratto di assunzione. In un altro ristorante gli operatori hanno trovato blatte ed escrementi di ratti nelle cucine e, nel frigorifero e nel congelatore, alimenti sporchi, scaduti e ricoperti di ghiaccio; è scattata una multa di seimila euro con la sospensione dell'attività fino al ripristino di condizioni igieniche adeguate. Per un bar la sanzione è stata di cinquemila euro a causa della mancata esposizione della licenza, della mancata esposizione del listino dei prezzi e per l'occupazione abusiva del suolo; nel locale, inoltre, era presente un avventore in possesso di hashish.