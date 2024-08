OPERE & OMISSIONI

Il grattacielo fa acqua, in Regione tutti a casa

Una copiosa perdita ha messo fuori uso l'intero impianto elettrico dell'edificio. Molti dipendenti, ignari, si sono trovati davanti alle porte sbarrate. In corso gli interventi per riparare i guasti. Si lavora in smart working fino a lunedì

Porta sbarrate, questa mattina, al grattacielo della Regione Piemonte. In poco tempo una piccola folla di dipendenti (quelli che non sono in ferie) si è formata sul piazzale dove già la temperatura era tropicale e, comunque, ben altra rispetto all’aria condizionata all’interno. Che, però, pure quella è finita fuori uso così come gli impianti elettrici e di conseguenza tutti gli ascensori. C’è voluto un po’ per scoprire che è stata tutta colpa dell’acqua. Nella notte si è verificato un guasto che, come spiega una nota della Regione, ha provocato “un’importante perdita d’acqua” al 42° piano danneggiando gli impianti elettrici. Sempre dagli uffici regionali fanno sapere che per consentire il ripristino e garantire la sicurezza dei lavoratori è stato deciso che oggi i dipendenti potranno lavorare in smart working.

Per il completo riavvio del sistema di climatizzazione interna sono però necessarie circa 48 ore e alla luce delle alte temperature previste a Torino nei prossimi giorni la direzione generale e i tecnici che si occupano della gestione del Palazzo hanno deciso che i dipendenti lavoreranno in smart working nelle giornate di martedì e mercoledì per poi rientrare in ufficio lunedì, considerata la chiusura già stabilita a suo tempo per la giornata di venerdì 16 agosto.