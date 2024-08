Sport al verde

Dicono che… il mondo dello sport in Piemonte sia già in apprensione. Mentre, infatti, ancora risuona l’eco delle Olimpiadi di Parigi e il tintinnio delle medaglie azzurre, la Regione ha pubblicato la ripartizione dei contributi per gli eventi relativi al 2024. La sorpresa è stata nel vedere una riduzione del 53% rispetto al “contributo massimo assegnabile in coerenza con le risorse disponibili” e c’è già chi punta il dito contro l’assessore Marina Chiarelli, novarese di Fratelli d’Italia, cui viene imputata la scarsa presenza a Torino e soprattutto uno spiccato interesse per le altre sue deleghe, a partire da Cultura e Turismo, rispetto a quella dello Sport.