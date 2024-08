CRONACA VERA

Bimba investita "non elemosinava". Scontro politico sulla tragedia

La piccola di etnia rom travolta da un'auto nel parcheggio dell'ospedale San Giovanni Bosco, a Torino, era con la mamma in visita a un famigliare ricoverato. È quanto dichiara l'assessore comunale alle Politiche sociali che replica alle accuse della destra

«Siamo molto addolorati per quando accaduto alla piccola e sono in corso accertamenti, anche da parte della polizia municipale, per chiarire la dinamica di questo tragico incidente. Quello che emerge intanto è che la bambina non si trovasse in quel luogo per chiedere l’elemosina bensì per visitare con la famiglia un parente che si trova ricoverato in ospedale». È quanto afferma l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Torino Jacopo Rosatelli in merito alla morte di Esmeralda, la bambina di 2 anni di etnia rom investita nel parcheggio dell’ospedale torinese San Giovanni Bosco.

Una tragedia su cui si è scatenata anche una polemica politica. «Dispiace oltremodo che una circostanza così drammatica diventi l’occasione per una speculazione politica sull’operato dei servizi sociali della Città di Torino, che quotidianamente operano con professionalità, imparzialità e correttezza nell’esclusivo interesse di garantire il benessere delle bambine e dei bambini – prosegue l’esponente della giunta di Stefano Li Russo –. L’allontanamento dei minori delle famiglie d’origine viene disposto, come noto, dall’autorità giudiziaria e i servizi sociali provvedono alla loro collocazione in contesti residenziali alternativi. Curioso che proprio la Regione Piemonte, dopo avere approvato una norma che punta “all’allontanamento zero”, oggi invochi maggiore rigidità da parte degli operatori dei servizi sociali nell’allontanare i minori dalle famiglie», conclude Rosatelli riferendosi alle accuse dell’assessore alle Politiche Sociali della Regione Piemonte, Maurizio Marrone. “È inaccettabile consentire ai nomadi di trascinare con loro minori nell’accattonaggio di strada – aveva attaccato Marrone –. Se i servizi sociali del Comune di Torino applicassero ai rom la metà del rigore con cui dispongono gli allontanamenti dei minori dalle altre famiglie forse questa tragedia si sarebbe potuta evitare. Nelle linee di indirizzo regionali ai servizi socioassistenziali di tutto il Piemonte chiariremo presto che i diritti dei minori vanno tutelati sempre senza se e senza ma”.

E, ovviamente, non poteva mancare il commento anche di Matteo Salvini, che in casi come questi si butta a capofitto: «Povera piccola innocente, una preghiera per lei. Ma dove sono gli assistenti e i servizi sociali che dovrebbero salvare questi bimbi da una vita di strada e di furti, senza scuola e senza gioia?”, ha scritto il vicepremier e leader della Lega sui social.