Il Pd sdogana la destra, FdI alla Festa dell'Unità

Per la prima volta un esponente del partito di Meloni ospite d'onore alla kermesse. Sul palco l'assessore regionale e vicesegretario del Piemonte Riboldi con Valle a discutere di sanità. Il 9 settembre ci sarà Schlein, forfait di Bonaccini

Mentre l’attenzione è sulla grande ammucchiata, che l’8 settembre (mai data fu più azzeccata) vedrà sul palco i vertici del fantomatico campo largo – dalla pentastellata Chiara Appendino alla renziana Silvia Fregolent, passando per il senatore dem Andrea Giorgis – la vera novità della prossima Festa dell’Unità di Torino è in verità la presenza di un esponente di spicco di Fratelli d’Italia. Si tratta dell’assessore alla Sanità del Piemonte Federico Riboldi, vicesegretario regionale della fiamma, già sindaco di Casale Monferrato e figura emergente del partito di Giorgia Meloni che il 10 settembre (alle 18) dibatterà con Daniele Valle, lo sfidante mancato di Alberto Cirio e ora vicepresidente della Commissione Sanità, di liste d’attesa e piano socio-sanitario.

Il faccia a faccia conferma la volontà del Partito democratico di non limitarsi a una fiera ma alla fine irrilevante opposizione in Regione, cercando un dialogo che la maggioranza pare almeno in questo abbrivio di legislatura accogliere di buon grado. Un appuntamento che segna una cesura con il passato al di là dell’argomento specifico di cui i due protagonisti tratteranno: è inedita, infatti, la presenza di un meloniano tra le salamelle marchiate a fuoco con falce e martello. Proprio lui che appartiene a quella destra sociale che in Piemonte ha nel sottosegretario Andrea Delmastro il riferimento politico e che condivide con il cuneese Paolo Bongioanni l'incarico di vicesegretario regionale.

Meno di un mese fa, alla vigilia dell’insediamento del Consiglio regionale, con una intervista allo Spiffero Valle aveva lanciato a Cirio la sfida di una “Costituente per il Piemonte”, un grande tavolo per destra e sinistra nel quale la sanità, ça va sans dire, non può che essere il piatto forte. Una scelta solo in apparenza controcorrente rispetto alla composizione di un campo largo nazionale e alternativo alla maggioranza di centrodestra a cui sta lavorando il Pd nazionale e che s’inserisce nel solco di quella concordia istituzionale con cui il sindaco dem Stefano Lo Russo e Cirio hanno deciso di impostare le proprie relazioni.

E così da una parte il Pd di Elly Schlein (che sarà a Torino lunedì 9 settembre mentre Stefano Bonaccini ha dato forfait) prova a estendere la propria coalizione oltre i confini tradizionali aprendo la porta anche a Matteo Renzi e Carlo Calenda, dall’altra la componente più riformista pone lo stesso Pd nel ruolo di principale interlocutore di quel centrodestra che due mesi fa, in Piemonte, ha bissato il successo del 2019, interrompendo quell’alternanza tra gli schieramenti che durava da vent’anni.

Tra gli altri appuntamenti, sul programma cui sta lavorando il segretario della Federazione metropolitana Marcello Mazzù quello sull’intelligenza artificiale (13 settembre) con la vicepresidente della Camera Anna Ascani e quello sulle politiche industriali (15 settembre) con l’ex ministro Andrea Orlando.