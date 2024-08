DIRITTI & ROVESCI

Disordini al carcere di Torino: 6 agenti feriti, 2 intossicati

Il "Lorusso e Cutugno" è una polveriera: strutture inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, sovraffollamento e caldo soffocante che inaspriscono le tensioni. Una situazione emersa nella visita istituzionale alla vigilia di Ferragosto

Sei agenti di polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Torino sono rimasti feriti, in modo non grave, nel tentativo di sedare dei disordini scoppiati ieri in diversi reparti dell'istituto e proseguiti fino alla scorsa notte. È quanto si apprende da fonti informate. Altri due sono rimasti intossicati dal fumo di un incendio. Gli agenti sono stati medicati all'ospedale Cto e dimessi con prognosi che vanno ai 7 ai 15 giorni. Gli incidenti, secondo quanto è stato ricostruito, sono cominciati nel primo pomeriggio di ieri con una zuffa fra una decina di reclusi nel terzo piano del padiglione B. I detenuti si sono rifiutati di rientrare nelle loro celle e uno di loro ha incendiato un materasso. Nel frattempo, è scoppiata una protesta nel padiglione C. Al terzo piano, oltre a rifiutarsi di entrare nelle celle, i reclusi hanno danneggiato le suppellettili, i neon dell’illuminazione (quelli della 12maa sezione) e il sistema di videosorveglianza. Al secondo piano sono stati incendiati materassi e oggetti vari. Al primo il pavimento è stato cosparso di olio da cucina per ostacolare l’intervento degli agenti. Per fronteggiare la situazione è stato richiamato il personale libero dal servizio e sono stati fatti confluire agenti anche da altri istituti penitenziari piemontesi. In quei frangenti ci sarebbe stato anche un tentativo di evasione: un venticinquenne di origini marocchine, approfittando della confusione, si è arrampicato sul muro che delimita il cortile e ha tentato di darsi alla fuga. Immediatamente è scattato l’allarme ed il detenuto è stato rintracciato mentre cercava un varco o un modo per superare il muro di cinta. Anche a Biella sempre nella giornata di ieri altri due agenti di polizia penitenziaria in servizio sono rimasti feriti ieri mentre tentavano di sedare un diverbio fra detenuti. Uno di loro è stato colpito con uno sgabello, il collega è stato preso a pugni al volto e a una spalla.

Una situazione problematica, quella della casa circondariale delle Vallette, emersa nel corso della visita promossa alla vigilia di Ferragosto dal Dipartimento Carcere del Movimento Forense, dall’Associazione “Nessuno Tocchi Caino” e dalla Camera penale “Vittorio Chiusano”. La delegazione istituzionale, composta da esponenti dell’associazionismo, dell’avvocatura e della politica, aveva lanciato un allarme per una situazione che è divenuta insostenibile, in particolare per il sovraffollamento. Il carcere torinese, avevano sottolineato i partecipanti alla visita, ospita oggi circa 1.500 detenuti e detenute, a fronte di una capienza reale di 1.100 posti (con celle progettate per essere singole che sono occupate da almeno due persone) mentre il personale addetto alla sorveglianza ha ben duecento addetti in meno rispetto a quelli previsti dalla pianta organica. Strutture inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, sovraffollamento e caldo soffocante che inaspriscono le tensioni, puntualmente sfociate nei disordini di ieri sera.

“Le aggressioni sono 40 dall’inizio dell’anno 2024 e gli agenti feriti 50. Come abbiamo più volte detto, e non ci stancheremo mai di farlo, il carcere di Torino attualmente è in assoluta anarchia e autogestione, comandano e spadroneggiano i delinquenti che si sono appropriati del territorio della legalità dello Stato. Sempre ieri, un altro detenuto ristretto al Padiglione C ha scavalcato il muro del cortile passeggio e si è accovacciato sotto la settima garitta del penitenziario nel probabile tentativo di evadere. Pleonastico rammentare che la situazione del carcere di Torino è definita dal personale vomitevole oltre che inquietante e talmente pericolosa da costringerci nuovamente e per l’ennesima volta a chiedere al Prefetto di Torino di disporre l’impiego immediato di altre forze quali l’Esercito perché giunti al limite estremo l’ordine e la sicurezza interne e si temono possibili conseguenze anche per la cittadinanza" dichiara il segretario generale dell’Osapp Leo Beneduci.

“Occorrono soluzioni rapide – è stato sostenuto – quali la liberazione anticipata per coloro che hanno quasi terminato la pena o le misure alternative alla carcerazione, indispensabili per contrastare un sovraffollamento che rischia di peggiorare ulteriormente. Occorrono inoltre fondi consistenti per assumere personale e per effettuare interventi di manutenzione necessari per rendere vivibile la struttura per detenuti e personale di servizio, che in parte sono stati avviati ma a lungo erano mancati”.