Detenute di Torino, "Mattarella ci aiuti contro l'indifferenza"

"Ci affidiamo al Presidente Mattarella affinché 'scuota' l'indifferenza dei decisori. Non c'è più tempo!". Si conclude così la lettera dal carcere di Torino, pubblicata oggi dalla Stampa, scritta il 15 agosto dalle detenute del penitenziario e inviata ai vertici dell'amministrazione. "Siamo le ragazze detenute nel carcere di Torino - si legge nella missiva -. Con questo scritto vorremmo divulgare pubblicamente che il giorno di Ferragosto faremo lo sciopero del carrello rifiutando il cibo dell'amministrazione penitenziaria e che quando terminerà la pausa estiva del Parlamento inizieremo lo sciopero della fame ad oltranza e a staffetta, pacificamente affinché venga concessa la liberazione anticipata speciale o qualsiasi misura che riduca il sovraffollamento e riporti respiro a tutta la comunità penitenziaria". Le detenute proseguono affermando che il decreto carceri "non serve a nulla". "Il sistema andrebbe riformato da zero… c'è poco personale, il reinserimento non esiste". Nella lettera viene, infine, lanciato un appello: "Chiediamo a coloro che si sono indignati rispetto alle condizioni di detenzione di Ilaria Salis di fare lo stesso per le condizioni di noi ristretti in Italia".