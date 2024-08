Carceri: Comune Torino, "misure urgenti non più rimandabili"

"È ormai evidente che servano misure urgenti e non più rimandabili e, in questo senso, la possibilità di inviare in domicili protetti quei detenuti che potrebbero scontare gli arresti domiciliari allo studio del Ministro Nordio potrebbe costituire un primo importante passo per alleggerire l'emergenza. Lo dice, commentando la lettera delle detenute del carcere di Torino, Michela Favaro, vicesindaca con delega ai Rapporti con il sistema carcerario della Città di Torino. "Occorre migliorare al più presto la situazione nelle carceri e soprattutto in quelle di Torino, con l'obiettivo prioritario di migliorare le condizioni sanitarie e psicologiche delle persone che si trovano a scontare una pena, così come le condizioni di lavoro del personale di custodia". A livello nazionale "occorre tornare ad investire in edilizia carceraria, - prosegue Michela Favaro - ma anche in rieducazione e reinserimento delle persone, con un particolare attenzione per i più giovani. In questo quadro il lavoro congiunto e sinergico del Governo e delle istituzioni locali è fondamentale e la Città sta facendo la sua parte: ad inizio agosto abbiamo istituito un tavolo permanente con tutti gli enti, le istituzioni, le associazioni coinvolti per definire gli interventi di riorganizzazione dei servizi rivolti ai minori detenuti al Ferrante Aporti. Visto che si tratta in gran parte di minori stranieri non accompagnati - conclude la vicesindaca Favaro - l'obiettivo è quello di aumentare il numero delle strutture di accoglienza sia per ospitarli in alternativa alla detenzione ai domiciliari sia per permettere loro dopo aver scontato la pena di restare sul territorio e dare continuità al progetto educativo intrapreso".