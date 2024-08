Fondo Italiano d'Investimento cede Marval ad Azzurra Capital

Il Fondo Italiano d'Investimento ha ceduto la quota di maggioranza di Marval al fondo Azzurra Capital. Lo si legge i una nota in cui viene indicato che l'azienda di Castellamonte (Torino) è specializzata in lavorazioni meccaniche di precisione per componenti di motori in ghisa e alluminio per macchine agricole e per il movimento terra, sia per unità a combustione, sia per trazione elettrica o ibrida. Fondata negli Anni 50, conta 6 impianti produttivi, 2 in Italia, 3 in Cina e 1 nel Regno Unito, che danno lavoro a circa 600 dipendenti. Il Fondo Italiano d'Investimento aveva acquistato nell'ottobre del 2018 circa il 70% del capitale di Marval da Mandarin Capital (oggi Mindful Capital) e dall'imprenditore Nicola Marchiando. Quest'ultimo, insieme al management team di Marval, manterrà una partecipazione di minoranza, continuando a guidare la società. Per l'operazione il Fondo Italiano d'Investimento è stato assistito dallo studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici e da Mediobanca.