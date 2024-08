Una Coppa per Nasi

Dicono che… in alcune chat degli associati stia montando il malessere. Tutto è iniziato nella primavera scorsa, alla fine di maggio, quando per volontà di Maria Luisa Coppa – madre e matrona dell’Ascom torinese – Vincenzo Nasi è stato eletto a capo dell’Epat, l’associazione che riunisce i gestori di bar e ristoranti. Nelle stesse chat s’è iniziato a rimestare nel suo passato e sono saltate fuori quelle disavventure giudiziarie risalenti a una decina di anni fa per una serie di fallimenti “pilotati” su cui la Procura di Torino aveva aperto un’indagine. Imparentato alla lontana con la famiglia Agnelli – in particolare attraverso lo zio Giovanni Nasi, ex direttore di Infocamere, scomparso nel 2019 – Nasi, che è titolare di una serie di cocktail bar e locali, non ha convinto neanche dopo le prime trattative imbastite con il Comune di Torino sulle questioni legate al commercio (a partire dai dehors) e dubbi sarebbero rimasti anche sulle sue capacità oratorie al punto che più di un associato già rimpiange il suo predecessore, Alessandro Mautino. Nonostante tutti questi rilievi, però, la Coppa pare non vpglia sentire ragioni e così l’ex numero uno dei Giovani imprenditori, almeno per il momento, resterà al suo posto.